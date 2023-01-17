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Умнов Пётр Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Умнов Илларион Трифонович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.08.1862

Жена: Умнова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
02.04.1870 ст.

Дочь: Умнова Мария Петровна

Мать ребёнка: Умнова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
12.06.1876

Дочь: Умнова Акилина Петровна

Мать ребёнка: Умнова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1877

Сын: Умнов Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Умнова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
25.08.1878

Сын: Умнов Адриан Петрович

Мать ребёнка: Умнова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умнов Степан Петрович

Мать ребёнка: Умнова Евдокия Васильевна

Смерть
1916
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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