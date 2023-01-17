Умнов Пётр Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844 ст.
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: Умнов Илларион Трифонович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.08.1862
Рождение ребёнка
02.04.1870 ст.
Дочь: Умнова Мария Петровна
Мать ребёнка: Умнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
12.06.1876
Дочь: Умнова Акилина Петровна
Мать ребёнка: Умнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
20.06.1877
Сын: Умнов Иоанн Петрович
Мать ребёнка: Умнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
25.08.1878
Мать ребёнка: Умнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Умнова Евдокия Васильевна
Смерть
1916
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область