Умнова (Лукошкина) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.05.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.08.1862
Рождение ребёнка
02.04.1870 ст.
Дочь: Умнова Мария Петровна
Отец ребёнка: Умнов Пётр Илларионович
Рождение ребёнка
12.06.1876
Дочь: Умнова Акилина Петровна
Отец ребёнка: Умнов Пётр Илларионович
Рождение ребёнка
20.06.1877
Сын: Умнов Иоанн Петрович
Отец ребёнка: Умнов Пётр Илларионович
Рождение ребёнка
25.08.1878
Отец ребёнка: Умнов Пётр Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Умнов Пётр Илларионович
Смерть
28.05.1915
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область