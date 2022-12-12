Умнова (Лукошкина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнова (Лукошкина) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.08.1862

Муж: Умнов Пётр Илларионович

Рождение ребёнка
02.04.1870 ст.

Дочь: Умнова Мария Петровна

Отец ребёнка: Умнов Пётр Илларионович

Рождение ребёнка
12.06.1876

Дочь: Умнова Акилина Петровна

Отец ребёнка: Умнов Пётр Илларионович

Рождение ребёнка
20.06.1877

Сын: Умнов Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Умнов Пётр Илларионович

Рождение ребёнка
25.08.1878

Сын: Умнов Адриан Петрович

Отец ребёнка: Умнов Пётр Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умнов Степан Петрович

Отец ребёнка: Умнов Пётр Илларионович

Смерть
28.05.1915
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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