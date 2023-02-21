Лукошкин Василий Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
30.01.1842
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Василий Игнатов Лукошкин 19 лет Ирина Евтифеева Лыкова 18 лет
Рождение ребёнка
01.03.1843 ст.
Дочь: Лукошкина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Лукошкина Ирина Евтифеевна
Рождение ребёнка
01.08.1847
Дочь: Лукошкина Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Лукошкина Ирина Евтифеевна
Рождение ребёнка
29.05.1849
Мать ребёнка: Лукошкина Ирина Евтифеевна
Смерть
Неизвестно