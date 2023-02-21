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Лукошкин Василий Игнатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Лукошкин Игнат Яковлевич

Мать: Лукошкина Акилина Дмитриевна

Бракосочетание
30.01.1842

Жена: Лукошкина Ирина Евтифеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Василий Игнатов Лукошкин 19 лет Ирина Евтифеева Лыкова 18 лет
Рождение ребёнка
01.03.1843 ст.

Дочь: Лукошкина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Лукошкина Ирина Евтифеевна

Рождение ребёнка
01.08.1847

Дочь: Лукошкина Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Лукошкина Ирина Евтифеевна

Рождение ребёнка
29.05.1849

Сын: Лукошкин Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Лукошкина Ирина Евтифеевна

Смерть
Неизвестно
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