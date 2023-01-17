Лукошкина (Семибратова) Акилина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти18.01.1863 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1818 ст.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лукошкин Василий Игнатович
Отец ребёнка: Лукошкин Игнат Яковлевич
Рождение ребёнка
04.03.1835
Дочь: Лукошкина Ирина Игнатовна
Отец ребёнка: Лукошкин Игнат Яковлевич
Смерть
18.01.1863 ст.