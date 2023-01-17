Лукошкина (Семибратова) Акилина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкина (Семибратова) Акилина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

18.01.1863 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1818 ст.

Муж: Лукошкин Игнат Яковлевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лукошкин Василий Игнатович

Отец ребёнка: Лукошкин Игнат Яковлевич

Рождение ребёнка
04.03.1835

Дочь: Лукошкина Ирина Игнатовна

Отец ребёнка: Лукошкин Игнат Яковлевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
18.01.1863 ст.
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