Лукошкин Игнат Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти03.04.1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Лукошкин Яков Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1818 ст.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лукошкин Василий Игнатович
Мать ребёнка: Лукошкина Акилина Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.08.1826
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Лукошкин Матвей Игнатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1832
Сын: Лукошкин Терентий Игнатович
Мать ребёнка: Лукошкина Акилина Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.03.1835
Дочь: Лукошкина Ирина Игнатовна
Мать ребёнка: Лукошкина Акилина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лукошкин Михаил Игнатович
Мать ребёнка: Лукошкина Акилина Дмитриевна
Смерть
03.04.1857