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Лукошкин Игнат Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

03.04.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Лукошкин Яков Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1818 ст.

Жена: Лукошкина Акилина Дмитриевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лукошкин Василий Игнатович

Мать ребёнка: Лукошкина Акилина Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.08.1826

Сын: Лукошкин Иван Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Лукошкин Матвей Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1832

Сын: Лукошкин Терентий Игнатович

Мать ребёнка: Лукошкина Акилина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.03.1835

Дочь: Лукошкина Ирина Игнатовна

Мать ребёнка: Лукошкина Акилина Дмитриевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лукошкин Михаил Игнатович

Мать ребёнка: Лукошкина Акилина Дмитриевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
03.04.1857
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