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Лукошкин Матвей Игнатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

25.04.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лукошкин Игнат Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1847

Жена: Лукошкина Марина Макаровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.11.1849

Дочь: Лукошкина Матрона Матвеевна

Мать ребёнка: Лукошкина Марина Макаровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.02.1852

Дочь: Лыкова Агафья Матвеевна

Мать ребёнка: Лукошкина Марина Макаровна

Смерть
25.04.1857
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