Лукошкин Матвей Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти25.04.1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Лукошкин Игнат Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1847
Рождение ребёнка
08.11.1849
Дочь: Лукошкина Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Лукошкина Марина Макаровна
Рождение ребёнка
09.02.1852
Дочь: Лыкова Агафья Матвеевна
Мать ребёнка: Лукошкина Марина Макаровна
Смерть
25.04.1857