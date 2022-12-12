Лукошкина (Паньженская) Марина Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1847
Рождение ребёнка
08.11.1849
Дочь: Лукошкина Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Лукошкин Матвей Игнатович
Рождение ребёнка
09.02.1852
Дочь: Лыкова Агафья Матвеевна
Отец ребёнка: Лукошкин Матвей Игнатович
Смерть
Неизвестно