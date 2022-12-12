Лукошкина (Паньженская) Марина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкина (Паньженская) Марина Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1847

Муж: Лукошкин Матвей Игнатович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.11.1849

Дочь: Лукошкина Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Лукошкин Матвей Игнатович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.02.1852

Дочь: Лыкова Агафья Матвеевна

Отец ребёнка: Лукошкин Матвей Игнатович

Смерть
Неизвестно
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