Лукошкин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти10.03.1832 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Лукошкин Иван Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Лукошкина Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Лукошкина София Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Лукошкин Кузьма Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.03.1832 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область