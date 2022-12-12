Лукошкин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукошкин Яков Иванович

Лукошкин Яков Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

10.03.1832 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Лукошкин Иван Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Лукошкина Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Лукошкина София Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Лукошкин Игнат Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Лукошкин Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.03.1832 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close