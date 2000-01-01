Лукошкин Кузьма Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукошкин Кузьма Яковлевич

Лукошкин Кузьма Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Лукошкин Яков Иванович

Мать: не указана

Смерть
1855
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close