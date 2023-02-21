Лукошкин Терентий Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1832
Бракосочетание
10.11.1850
Терентий Игнатов Лукошкин 19 лет Степанида Фёдоровна 18 лет
Рождение ребёнка
07.02.1852 ст.
Сын: Лукошкин Фёдор Терентьевич
Мать ребёнка: Лукошкина Степанида Фёдоровна
Восприемники: Терентий Фёдорович Канакин девица Ирина Игнатовна Лукошкина
Рождение ребёнка
23.02.1854
Сын: Лукошкин Поликарп Терентьевич
Мать ребёнка: Лукошкина Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.02.1858 ст.
Дочь: Лукошкина Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Лукошкина Степанида Фёдоровна
Восприемник Иван Игнатович Лукошкин
Рождение ребёнка
25.10.1859 ст.
Дочь: Лукошкина Параскева Терентьевна
Мать ребёнка: Лукошкина Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Носова Акилина Терентьевна
Мать ребёнка: Лукошкина Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.01.1869 ст.
Сын: Лукошкин Афанасий Терентьевич
Мать ребёнка: Лукошкина Степанида Фёдоровна
Смерть
Неизвестно