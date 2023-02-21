Лукошкин Терентий Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукошкин Терентий Игнатович

Лукошкин Терентий Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1832

Отец: Лукошкин Игнат Яковлевич

Мать: Лукошкина Акилина Дмитриевна

Бракосочетание
10.11.1850

Жена: Лукошкина Степанида Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Терентий Игнатов Лукошкин 19 лет Степанида Фёдоровна 18 лет
Рождение ребёнка
07.02.1852 ст.

Сын: Лукошкин Фёдор Терентьевич

Мать ребёнка: Лукошкина Степанида Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: Терентий Фёдорович Канакин девица Ирина Игнатовна Лукошкина
Рождение ребёнка
23.02.1854

Сын: Лукошкин Поликарп Терентьевич

Мать ребёнка: Лукошкина Степанида Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.02.1858 ст.

Дочь: Лукошкина Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Лукошкина Степанида Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемник Иван Игнатович Лукошкин
Рождение ребёнка
25.10.1859 ст.

Дочь: Лукошкина Параскева Терентьевна

Мать ребёнка: Лукошкина Степанида Фёдоровна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Носова Акилина Терентьевна

Мать ребёнка: Лукошкина Степанида Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.01.1869 ст.

Сын: Лукошкин Афанасий Терентьевич

Мать ребёнка: Лукошкина Степанида Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close