Носова (Лукошкина) Акилина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Лукошкин Терентий Игнатович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1881 ст.
Муж: Носов Иван Андреевич
Каз. крестьянина Андрея Тарасова Носова сын Иван Андреевич (18 лет) Девица отставного рядового Терентия Игнатова Лукошкина дочь Акилина (18 лет) Свидетели: Роман Андреевич Носов Трофим Андреевич Носов... Показать все
Смерть
Неизвестно