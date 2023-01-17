Лукошкина (Канакина) Степанида Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1887
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Канакин Фёдор Диментьевич
Мать: Евфросиния Архиповна
Бракосочетание
10.11.1850
Терентий Игнатов Лукошкин 19 лет Степанида Фёдоровна 18 лет
Рождение ребёнка
07.02.1852 ст.
Сын: Лукошкин Фёдор Терентьевич
Отец ребёнка: Лукошкин Терентий Игнатович
Восприемники: Терентий Фёдорович Канакин девица Ирина Игнатовна Лукошкина
Рождение ребёнка
23.02.1854
Сын: Лукошкин Поликарп Терентьевич
Отец ребёнка: Лукошкин Терентий Игнатович
Рождение ребёнка
01.02.1858 ст.
Дочь: Лукошкина Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Лукошкин Терентий Игнатович
Восприемник Иван Игнатович Лукошкин
Рождение ребёнка
25.10.1859 ст.
Дочь: Лукошкина Параскева Терентьевна
Отец ребёнка: Лукошкин Терентий Игнатович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Носова Акилина Терентьевна
Отец ребёнка: Лукошкин Терентий Игнатович
Рождение ребёнка
18.01.1869 ст.
Сын: Лукошкин Афанасий Терентьевич
Отец ребёнка: Лукошкин Терентий Игнатович
Смерть
1887