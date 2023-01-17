Лукошкина (Канакина) Степанида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкина (Канакина) Степанида Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Канакин Фёдор Диментьевич

Мать: Евфросиния Архиповна

Бракосочетание
10.11.1850

Муж: Лукошкин Терентий Игнатович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Терентий Игнатов Лукошкин 19 лет Степанида Фёдоровна 18 лет
Рождение ребёнка
07.02.1852 ст.

Сын: Лукошкин Фёдор Терентьевич

Отец ребёнка: Лукошкин Терентий Игнатович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: Терентий Фёдорович Канакин девица Ирина Игнатовна Лукошкина
Рождение ребёнка
23.02.1854

Сын: Лукошкин Поликарп Терентьевич

Отец ребёнка: Лукошкин Терентий Игнатович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.02.1858 ст.

Дочь: Лукошкина Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Лукошкин Терентий Игнатович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемник Иван Игнатович Лукошкин
Рождение ребёнка
25.10.1859 ст.

Дочь: Лукошкина Параскева Терентьевна

Отец ребёнка: Лукошкин Терентий Игнатович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Носова Акилина Терентьевна

Отец ребёнка: Лукошкин Терентий Игнатович

Рождение ребёнка
18.01.1869 ст.

Сын: Лукошкин Афанасий Терентьевич

Отец ребёнка: Лукошкин Терентий Игнатович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1887
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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