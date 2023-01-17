Евфросиния Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросиния Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1827

Муж: Канакин Фёдор Диментьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Фёдор Дементьев 2-й брак
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Канакина Гликерия Фёдоровна

Отец ребёнка: Канакин Фёдор Диментьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лукошкина Степанида Фёдоровна

Отец ребёнка: Канакин Фёдор Диментьевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Канакин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Канакин Фёдор Диментьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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