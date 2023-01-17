Евфросиния Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1827
Фёдор Дементьев 2-й брак
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Канакина Гликерия Фёдоровна
Отец ребёнка: Канакин Фёдор Диментьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лукошкина Степанида Фёдоровна
Отец ребёнка: Канакин Фёдор Диментьевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Канакин Фёдор Диментьевич
Смерть
Неизвестно