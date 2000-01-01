Носов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1881 ст.

Жена: Носова Акилина Терентьевна

Каз. крестьянина Андрея Тарасова Носова сын Иван Андреевич (18 лет) Девица отставного рядового Терентия Игнатова Лукошкина дочь Акилина (18 лет) Свидетели: Роман Андреевич Носов Трофим Андреевич Носов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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