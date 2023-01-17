Лукошкина (Лыкова) Ирина Евтифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкина (Лыкова) Ирина Евтифеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1842

Муж: Лукошкин Василий Игнатович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Василий Игнатов Лукошкин 19 лет Ирина Евтифеева Лыкова 18 лет
Рождение ребёнка
01.03.1843 ст.

Дочь: Лукошкина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Лукошкин Василий Игнатович

Рождение ребёнка
01.08.1847

Дочь: Лукошкина Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Лукошкин Василий Игнатович

Рождение ребёнка
29.05.1849

Сын: Лукошкин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Лукошкин Василий Игнатович

Смерть
Неизвестно
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