Лукошкина (Лыкова) Ирина Евтифеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1842
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Василий Игнатов Лукошкин 19 лет Ирина Евтифеева Лыкова 18 лет
Рождение ребёнка
01.03.1843 ст.
Дочь: Лукошкина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Лукошкин Василий Игнатович
Рождение ребёнка
01.08.1847
Дочь: Лукошкина Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Лукошкин Василий Игнатович
Рождение ребёнка
29.05.1849
Отец ребёнка: Лукошкин Василий Игнатович
Смерть
Неизвестно