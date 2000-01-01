Окунева Ксения Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти01.02.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Окунева Марфа Самуиловна
Отец ребёнка: Окунев Самуил Денисович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Умнова Васса Самуиловна
Отец ребёнка: Окунев Самуил Денисович
Рождение ребёнка
14.07.1827
Дочь: Окунева Марина Самуиловна
Отец ребёнка: Окунев Самуил Денисович
Рождение ребёнка
01.03.1830
Дочь: Окунева Евдокия Самуиловна
Отец ребёнка: Окунев Самуил Денисович
Рождение ребёнка
24.01.1835
Сын: Окунев Василий Самуилович
Отец ребёнка: Окунев Самуил Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1872