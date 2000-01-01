Окунева Ксения Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева Ксения Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

01.02.1872

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Окунева Марфа Самуиловна

Отец ребёнка: Окунев Самуил Денисович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Умнова Васса Самуиловна

Отец ребёнка: Окунев Самуил Денисович

Рождение ребёнка
14.07.1827

Дочь: Окунева Марина Самуиловна

Отец ребёнка: Окунев Самуил Денисович

Рождение ребёнка
01.03.1830

Дочь: Окунева Евдокия Самуиловна

Отец ребёнка: Окунев Самуил Денисович

Рождение ребёнка
24.01.1835

Сын: Окунев Василий Самуилович

Отец ребёнка: Окунев Самуил Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окунев Самуил Денисович

Смерть
01.02.1872
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