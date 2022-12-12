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Окунев Василий Самуилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1835

Дата смерти

16.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1835

Отец: Окунев Самуил Денисович

Мать: Окунева Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Умнова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1857

Сын: Окунев Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Окунева Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.1865

Сын: Окунев Семён Васильевич

Мать ребёнка: Окунева Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
23.09.1872

Дочь: Окунева Евфросиния Васильевна

Мать ребёнка: Окунева Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окунев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окунев Артемий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окунева Ирина Васильевна

Смерть
16.01.1913 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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