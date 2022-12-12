Окунев Василий Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1835
Дата смерти16.01.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1835
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Умнова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1857
Мать ребёнка: Окунева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
25.05.1865
Мать ребёнка: Окунева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
23.09.1872
Дочь: Окунева Евфросиния Васильевна
Мать ребёнка: Окунева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окунев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окунев Артемий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окунева Ирина Васильевна
Смерть
16.01.1913 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область