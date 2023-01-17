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Окунев Артемий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Окунев Василий Самуилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ананьева Пелагея Артёмовна

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Панжинская Параскева Артёмовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Умнова Неонила Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Окунев Василий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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