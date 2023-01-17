Окунев Артемий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Окунев Василий Самуилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ананьева Пелагея Артёмовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Панжинская Параскева Артёмовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Умнова Неонила Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Окунев Василий Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно