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Окунев Семён Васильевич
Окунев Семён Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1865
Пол
Мужской
Отец
Окунев Василий Самуилович
1835 г.р.
Мать
Окунева (Шачнева) Ирина Васильевна
1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1865
Отец:
Окунев Василий Самуилович
Мать:
Окунева Ирина Васильевна
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