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Окунев Семён Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1865

Отец: Окунев Василий Самуилович

Мать: Окунева Ирина Васильевна

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