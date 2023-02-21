Окунева (Шачнева) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1853
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.05.1857
Отец ребёнка: Окунев Василий Самуилович
Рождение ребёнка
25.05.1865
Отец ребёнка: Окунев Василий Самуилович
Рождение ребёнка
23.09.1872
Дочь: Окунева Евфросиния Васильевна
Отец ребёнка: Окунев Василий Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно