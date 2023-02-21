Окунева (Шачнева) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева (Шачнева) Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1853

Муж: не указан

Рождение ребёнка
11.05.1857

Сын: Окунев Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Окунев Василий Самуилович

Рождение ребёнка
25.05.1865

Сын: Окунев Семён Васильевич

Отец ребёнка: Окунев Василий Самуилович

Рождение ребёнка
23.09.1872

Дочь: Окунева Евфросиния Васильевна

Отец ребёнка: Окунев Василий Самуилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окунев Василий Самуилович

Смерть
Неизвестно
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