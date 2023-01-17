Окунев Самуил Денисович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Окунев Денис Фёдорович
Мать: Окунева Васса Степановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Окунева Марфа Самуиловна
Мать ребёнка: Окунева Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Умнова Васса Самуиловна
Мать ребёнка: Окунева Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
14.07.1827
Дочь: Окунева Марина Самуиловна
Мать ребёнка: Окунева Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
01.03.1830
Дочь: Окунева Евдокия Самуиловна
Мать ребёнка: Окунева Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
24.01.1835
Сын: Окунев Василий Самуилович
Мать ребёнка: Окунева Ксения Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848