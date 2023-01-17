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Окунев Самуил Денисович

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Окунев Денис Фёдорович

Мать: Окунева Васса Степановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Окунева Марфа Самуиловна

Мать ребёнка: Окунева Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Умнова Васса Самуиловна

Мать ребёнка: Окунева Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
14.07.1827

Дочь: Окунева Марина Самуиловна

Мать ребёнка: Окунева Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
01.03.1830

Дочь: Окунева Евдокия Самуиловна

Мать ребёнка: Окунева Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
24.01.1835

Сын: Окунев Василий Самуилович

Мать ребёнка: Окунева Ксения Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окунева Ксения Герасимовна

Смерть
1848
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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