Умнова (Шачнева) Матрона Абрамовна
Место рождения
Дата рождения19.03.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1846 ст.
Бракосочетание
1865
Казённый крестьянин Иван Степанов Умнов первым браком (19 лет) Девица крестьянка Матрона Абрамовна Шачнева (18 лет) Свидетели: Василий Игнатович Лукошкин; Василий Самуилович Окунев; Макар Ермолаев Умн... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1866
Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович
Крёстные: Макар Ермолаев Умнов девица Екатерина Дмитриевна Умнова
Рождение ребёнка
04.01.1868
Дочь: Умнова Фиона Ивановна
Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович
Крёстные: Макар Ермолаев Умнов девица Надежда Киреева Шачнева
Рождение ребёнка
20.06.1869
Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович
Крёстные: Макарий Ермолаев Умнов солд. дочь Екатерина Дмитриевна Умнова
Рождение ребёнка
15.01.1873
Дочь: Умнова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович
Рождение ребёнка
17.07.1875
Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович
Рождение ребёнка
23.10.1877 ст.
Сын: Умнов Иаков Иванович
Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович
Крёстные: Николай Артёмов Умнов девица Марфа Абрамовна Шачнева
Рождение ребёнка
05.01.1880 ст.
Дочь: Умнова Синклитикия Ивановна
Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович
Рождение ребёнка
21.06.1882 ст.
Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович
Крёстные: Николай Артёмов Умнов жинка Феодосья Лукьяновна Умнова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Умнов Яков Иванович
Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно