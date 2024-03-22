Умнова (Шачнева) Матрона Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнова (Шачнева) Матрона Абрамовна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

19.03.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1846 ст.

Отец: Шачнев Авраам Александрович

Мать: Шачнева Меланья Меркурьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1865

Муж: Умнов Иван Степанович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Казённый крестьянин Иван Степанов Умнов первым браком (19 лет) Девица крестьянка Матрона Абрамовна Шачнева (18 лет) Свидетели: Василий Игнатович Лукошкин; Василий Самуилович Окунев; Макар Ермолаев Умн... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1866

Сын: Умнов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович

Крёстные: Макар Ермолаев Умнов девица Екатерина Дмитриевна Умнова
Рождение ребёнка
04.01.1868

Дочь: Умнова Фиона Ивановна

Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Макар Ермолаев Умнов девица Надежда Киреева Шачнева
Рождение ребёнка
20.06.1869

Сын: Умнов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Макарий Ермолаев Умнов солд. дочь Екатерина Дмитриевна Умнова
Рождение ребёнка
15.01.1873

Дочь: Умнова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович

Рождение ребёнка
17.07.1875

Сын: Умнов Емельян Иванович

Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.10.1877 ст.

Сын: Умнов Иаков Иванович

Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Николай Артёмов Умнов девица Марфа Абрамовна Шачнева
Рождение ребёнка
05.01.1880 ст.

Дочь: Умнова Синклитикия Ивановна

Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.06.1882 ст.

Сын: Умнов Евсевий Иванович

Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Николай Артёмов Умнов жинка Феодосья Лукьяновна Умнова
Рождение ребёнка
1884

Сын: Умнов Яков Иванович

Отец ребёнка: Умнов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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