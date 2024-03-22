Лыков Архип Фёдорович
Место рождения
Дата рождения06.09.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1886 ст.
Отец: Лыков Фёдор Яковлевич
Бракосочетание
07.01.1911
Жена: Лыкова Феона Матвеевна
Запасного рядового Архип Фёдорович Лыков -24 года (пр.1887г.р.) Матвея Ивановича Умнова дочь Хиония (Фиона) Матвеевна -17 лет. Свидетели: Василий Яковлевич Лыков; Матфей Фёдорович Лыков; Кузьма Иванов... Показать все
Смерть
Неизвестно