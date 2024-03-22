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Лыков Архип Фёдорович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

06.09.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
06.09.1886 ст.

Отец: Лыков Фёдор Яковлевич

Мать: Лыкова Дарья Александровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
07.01.1911

Жена: Лыкова Феона Матвеевна

Запасного рядового Архип Фёдорович Лыков -24 года (пр.1887г.р.) Матвея Ивановича Умнова дочь Хиония (Фиона) Матвеевна -17 лет. Свидетели: Василий Яковлевич Лыков; Матфей Фёдорович Лыков; Кузьма Иванов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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