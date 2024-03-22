Умнова Нина Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1938
Дата смерти09.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1938
Отец: Умнов Прокопий Матвеевич
Мать: Умнова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.03.1959
Сын: Шепталин Сергей Викторович
Отец ребёнка: Шепталин Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
27.11.1967
Дочь: Муковнина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
15.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мулёнков Пётр Иванович
Смерть
09.10.1979