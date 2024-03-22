Умнова Нина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУмнова Нина Прокофьевна

Умнова Нина Прокофьевна

avatar

Место рождения

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

11.12.1938

Дата смерти

09.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1938

Отец: Умнов Прокопий Матвеевич

Мать: Умнова Евдокия Фёдоровна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
15.03.1959

Сын: Шепталин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Шепталин Виктор Семёнович

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.11.1967

Дочь: Муковнина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мулёнков Пётр Иванович

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
09.10.1979
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close