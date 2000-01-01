Шепталин Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепталин Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1959

Отец: Шепталин Виктор Семёнович

Мать: Умнова Нина Прокофьевна

Рождение ребёнка
06.05.1981

Дочь: Ясафова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Шепталина Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
21.09.1985

Сын: Шепталин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Шепталина Тамара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепталина Тамара Андреевна

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