Шепталин Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1959
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1959
Отец: Шепталин Виктор Семёнович
Мать: Умнова Нина Прокофьевна
Рождение ребёнка
06.05.1981
Дочь: Ясафова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Шепталина Тамара Андреевна
Рождение ребёнка
21.09.1985
Сын: Шепталин Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Шепталина Тамара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно