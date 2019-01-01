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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Выписки из протоколов заседаний коллегии отдела управления уисполкома о нарушении обязательных постановлений по производству самогона гражданами дер. Ермоловки Чернецовск Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Ермоловка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4265.
Об учреждении полицейского надзора за крестьянином д. Ермоловка Чернцовской волости Матвеем Павловичем Пальченковым. 1905–1906 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
34Ермоловка, д. вл.при р. Пензе.3617103366360Заводы: винокуренный 1, поташных 4. Мельница. Маслобоен 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
67. Ермоловка, деревня бывшая владельческая, при речке Пензе, дворов 154, жителей 753, 2 лавки, винокуренный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47428Ермоловкасело53°10'44°31'N-38-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655427101с Ермоловкасело