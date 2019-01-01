село Ермоловка, село Ермоловка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Ермоловка

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Выписки из протоколов заседаний коллегии отдела управления уисполкома о нарушении обязательных постановлений по производству самогона гражданами дер. Ермоловки Чернецовск Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Ермоловка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4265.
Об учреждении полицейского надзора за крестьянином д. Ермоловка Чернцовской волости Матвеем Павловичем Пальченковым. 1905–1906 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
34Ермоловка, д. вл.при р. Пензе.3617103366360Заводы: винокуренный 1, поташных 4. Мельница. Маслобоен 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Чернцовская волость
67. Ермоловка, деревня бывшая владельческая, при речке Пензе, дворов 154, жителей 753, 2 лавки, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
47428Ермоловкасело53°10'44°31'N-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Ермоловский сельсовет
56655427101с Ермоловкасело
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