Шепталин Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепталин Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1985

Отец: Шепталин Сергей Викторович

Мать: Шепталина Тамара Андреевна

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