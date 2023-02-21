Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шепталин Михаил Сергеевич
Шепталин Михаил Сергеевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.1985
Пол
Мужской
Отец
Шепталин Сергей Викторович
1959 г.р.
Мать
Шепталина (Ладанова) Тамара Андреевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1985
Отец:
Шепталин Сергей Викторович
Мать:
Шепталина Тамара Андреевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия