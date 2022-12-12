Муковнина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуковнина Татьяна Владимировна

Муковнина Татьяна Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1967

Отец: не указан

Мать: Умнова Нина Прокофьевна

Рождение ребёнка
02.10.1988

Дочь: Кокорина Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Фролов Юрий Иванович

Богородское, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савцова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Фролов Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Юрий Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close