Муковнина Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1967
Отец: не указан
Мать: Умнова Нина Прокофьевна
Рождение ребёнка
02.10.1988
Дочь: Кокорина Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Фролов Юрий Иванович
Богородское, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савцова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Фролов Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Юрий Иванович