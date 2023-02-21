Мулёнков Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1928
Дата смерти19.08.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1928
Отец: Мулёнков Иван Фёдорович
Мать: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
07.02.1958
Дочь: Сорокина Любовь Петровна
Мать ребёнка: Ошуркова Евстолия Васильевна
Рождение ребёнка
13.08.1960
Мать ребёнка: Ошуркова Евстолия Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Умнова Нина Прокофьевна
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1979