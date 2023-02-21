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Мулёнков Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1928

Дата смерти

19.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1928

Отец: Мулёнков Иван Фёдорович

Мать: Марфа Петровна

Рождение ребёнка
07.02.1958

Дочь: Сорокина Любовь Петровна

Мать ребёнка: Ошуркова Евстолия Васильевна

Рождение ребёнка
13.08.1960

Сын: Мулёнков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Ошуркова Евстолия Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Умнова Нина Прокофьевна

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошуркова Евстолия Васильевна

Смерть
19.08.1979
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