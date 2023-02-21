Ошуркова Евстолия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1926
Дата смерти11.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1958
Дочь: Сорокина Любовь Петровна
Отец ребёнка: Мулёнков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1960
Отец ребёнка: Мулёнков Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1975