Ошуркова Евстолия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшуркова Евстолия Васильевна

Ошуркова Евстолия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1926

Дата смерти

11.08.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1958

Дочь: Сорокина Любовь Петровна

Отец ребёнка: Мулёнков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1960

Сын: Мулёнков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Мулёнков Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулёнков Пётр Иванович

Смерть
11.08.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close