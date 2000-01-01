Меркулова (Умнова) Валентина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Умнова) Валентина Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1943

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1943

Отец: Умнов Прокопий Матвеевич

Мать: Умнова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Меркулов Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Меркулов Юрий Александрович

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