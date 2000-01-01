Меркулова (Умнова) Валентина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1943
Отец: Умнов Прокопий Матвеевич
Мать: Умнова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Меркулов Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Меркулов Юрий Александрович