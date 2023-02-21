Меркулов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Меркулова Валентина Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Меркулова Валентина Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно