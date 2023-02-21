Меркулов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулов Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Меркулова Валентина Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Меркулова Валентина Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Валентина Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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