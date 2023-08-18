Махин Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.07.1866 ст.
Отец: Махин Яков
Мать: Махина Анна Борисовна
Крещение
31.07.1866 ст.
данные с метрической книги Крестный: д.Юркино Временнообязанный крестьянин Рыжов Данил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Махин Арсений Александрович
Мать ребёнка: Махина Пульхерия Павловна
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Князева Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Махина Пульхерия Павловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Махин Гавриил Александрович
Мать ребёнка: Махина Пульхерия Павловна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Махин Александр Александрович
Мать ребёнка: Махина Пульхерия Павловна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Махина Пульхерия Павловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Махина Пульхерия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно