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Махин Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1866 ст.

Отец: Махин Яков

Мать: Махина Анна Борисовна

Крещение
31.07.1866 ст.
данные с метрической книги Крестный: д.Юркино Временнообязанный крестьянин Рыжов Данил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Махин Арсений Александрович

Мать ребёнка: Махина Пульхерия Павловна

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Князева Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Махина Пульхерия Павловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Махин Гавриил Александрович

Мать ребёнка: Махина Пульхерия Павловна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Махин Александр Александрович

Мать ребёнка: Махина Пульхерия Павловна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Махина Пульхерия Павловна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Махина Пульхерия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махина Пульхерия Павловна

Смерть
Неизвестно
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