Князева (Махина) Клавдия Александровна
Место рождения
Дата рождения01.06.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1893 ст.
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#290
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Николай Кенсаринович
Отец ребёнка: Князев Кенсарин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
01.06.1893 ст.
Юлия Павловна Соколова
Рождение ребёнка
15.10.1919
Дочь: (Князева) Анна Кенсариновна
Отец ребёнка: Князев Кенсарин Григорьевич
Рождение ребёнка
18.08.1928
Дочь: Князева (Князева) Татьяна Кенсариновна
Отец ребёнка: Князев Кенсарин Григорьевич
Смерть
Неизвестно