Князева (Махина) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязева (Махина) Клавдия Александровна

Князева (Махина) Клавдия Александровна

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.06.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1893 ст.

Отец: Махин Александр Яковлевич

Мать: Махина Пульхерия Павловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#290
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Николай Кенсаринович

Отец ребёнка: Князев Кенсарин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Кенсарин Григорьевич

Крещение
01.06.1893 ст.
Юлия Павловна Соколова
Рождение ребёнка
15.10.1919

Дочь: (Князева) Анна Кенсариновна

Отец ребёнка: Князев Кенсарин Григорьевич

Рождение ребёнка
18.08.1928

Дочь: Князева (Князева) Татьяна Кенсариновна

Отец ребёнка: Князев Кенсарин Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.