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Махина Пульхерия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
01.11.1887 ст.

Дочь: (Махина) Марья Александровна

Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 25 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#172
Рождение ребёнка
19.09.1890 ст.

Сын: Махин Арсений Александрович

Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 26 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#58
Рождение ребёнка
01.06.1893 ст.

Дочь: Князева (Махина) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#290
Рождение ребёнка
1896

Сын: Махин Гаврил Александрович

Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Махин Александр Александрович

Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Махина) Анна Александровна

Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Махина) Нина Александровна

Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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