Махина Пульхерия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1887 ст.
Дочь: (Махина) Марья Александровна
Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич
Запись № 25 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#172
Рождение ребёнка
19.09.1890 ст.
Сын: Махин Арсений Александрович
Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич
Запись № 26 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#58
Рождение ребёнка
01.06.1893 ст.
Дочь: Князева (Махина) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#290
Рождение ребёнка
1896
Сын: Махин Гаврил Александрович
Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Махин Александр Александрович
Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Махина) Анна Александровна
Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Махина) Нина Александровна
Отец ребёнка: Махин Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно