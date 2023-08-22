Махин Гаврил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махин Гаврил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Махин Александр Яковлевич

Мать: Махина Пульхерия Павловна

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