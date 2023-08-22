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Махин Гаврил Александрович
Махин Гаврил Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Пол
Мужской
Отец
Махин Александр Яковлевич
1866 г.р.
Мать
Махина Пульхерия Павловна
Около 1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Махин Александр Яковлевич
Мать:
Махина Пульхерия Павловна
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