Махина (Возможно Ярыгина) Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махин Яков Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 08.12.? ст.
Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Хлупина (Махина) Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Дочь: Рыжова (Махина) Афанасья Яковлевна
Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Сын: Махин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич
Рождение ребёнка
26.07.1866 ст.
Сын: Махин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич
Рождение ребёнка
01.10.1869 ст.
Сын: Махин Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич
Рождение ребёнка
02.01.1872 ст.
Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич
Смерть
Неизвестно