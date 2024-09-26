Махина (Возможно Ярыгина) Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махина (Возможно Ярыгина) Анна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махин Яков Ерофеевич

Рождение ребёнка
Около 08.12.? ст.

Сын: Махин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Махин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Хлупина (Махина) Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Дочь: Рыжова (Махина) Афанасья Яковлевна

Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Сын: Махин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1866 ст.

Сын: Махин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1869 ст.

Сын: Махин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1872 ст.

Сын: Махин Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Махин Яков Ерофеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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