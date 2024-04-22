Рыжова (Махина) Афанасья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Отец: Махин Яков Ерофеевич
Мать: Махина Анна Борисовна
Бракосочетание
31.01.1879 ст.
Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#24 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д.Рослово - Захар Евтихьев, Алексей Осипов Рыжовы по невесте - д.Петухово - Николай Яковлевич Махин, Виссарион... Показать все
Смерть
Неизвестно