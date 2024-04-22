Рыжова (Махина) Афанасья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Махина) Афанасья Яковлевна

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: Махин Яков Ерофеевич

Мать: Махина Анна Борисовна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
31.01.1879 ст.

Муж: Рыжов Василий Никитович

Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#24 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д.Рослово - Захар Евтихьев, Алексей Осипов Рыжовы по невесте - д.Петухово - Николай Яковлевич Махин, Виссарион... Показать все
Смерть
Неизвестно
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