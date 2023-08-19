Махин Яков
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Махина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
26.07.1866
Сын: Махин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Махина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Махина Анна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махина Анна Борисовна
Смерть
Неизвестно