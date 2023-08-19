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Махин Яков

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Махин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Махина Анна Борисовна

Рождение ребёнка
26.07.1866

Сын: Махин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Махина Анна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Махина Анна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махина Анна Борисовна

Смерть
Неизвестно