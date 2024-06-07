Махин Ерофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Махин Прокопий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Махин Яков Ерофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Сын: Махин Александр Ерофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно