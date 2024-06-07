Махин Ерофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махин Ерофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Махин Прокопий Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Махин Яков Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Махин Александр Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Махин Григорий Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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