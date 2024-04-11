Махин Стефан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1872 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
03.01.1872 ст.
д. Петухово - Махин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.
Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна
Запись № 24 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#251
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Махина) Лидия Стефановна
Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.
Дочь: (Махина) Александра Стефановна
Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Дочь: (Махина) Марья Стефановна
Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Дочь: (Махина) Анфия Стефановна
Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Дочь: (Махина) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Дочь: (Махина) Таисья Стефановна
Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: (Махина) Августа Стефановна
Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна
Смерть
Неизвестно