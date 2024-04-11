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Махин Стефан Яковлевич

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.01.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1872 ст.

Отец: Махин Яков Ерофеевич

Мать: Махина (Возможно Ярыгина) Анна Борисовна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна

Крещение
03.01.1872 ст.
д. Петухово - Махин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.

Сын: Махин Николай Стефанович

Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 24 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#251
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Махина) Лидия Стефановна

Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1902 ст.

Дочь: (Махина) Александра Стефановна

Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Дочь: (Махина) Марья Стефановна

Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Дочь: (Махина) Анфия Стефановна

Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Дочь: (Махина) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Дочь: (Махина) Таисья Стефановна

Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: (Махина) Августа Стефановна

Мать ребёнка: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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