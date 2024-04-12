Ланг Георгий Федорович
Место рождения
Дата рождения16.07.1875
Дата смерти24.07.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1875
Отец: Ланг Федор Егорович
Бракосочетание
30.07.1900
Жена: Ланг Наталья Сергеевна
Супруг(-а): Софья Людвиговна Ланг (Энтховен)
Бракосочетание
30.07.1900
Жена: Ланг Софья Людвиговна
Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Рождение ребёнка
27.01.1906
Дочь: Басманова Наталия Георгиевна
Мать ребёнка: Ланг Софья Людвиговна
Рождение ребёнка
30.11.1908
Мать ребёнка: Ланг Софья Людвиговна
Рождение ребёнка
18.01.1913
Мать ребёнка: Ланг Вера Августовна
Развод
До 1913
Жена: Ланг Наталья Сергеевна
Супруг(-а): Софья Людвиговна Ланг (Энтховен)
Бракосочетание
До 1913
Жена: Ланг Вера Августовна
Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Развод
До 1913
Жена: Ланг Софья Людвиговна
Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Бракосочетание
Около 1920
Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Развод
До 1920
Жена: Ланг Вера Августовна
Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Развод
До 1930
Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ланг Наталья Сергеевна
Смерть
24.07.1948
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно