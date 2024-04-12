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Ланг Георгий Федорович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.07.1875

Дата смерти

24.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1875

Отец: Ланг Федор Егорович

Мать: Ланг Агнесса-Берта Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
30.07.1900

Жена: Ланг Наталья Сергеевна

Супруг(-а): Софья Людвиговна Ланг (Энтховен)
Бракосочетание
30.07.1900

Жена: Ланг Софья Людвиговна

Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Рождение ребёнка
27.01.1906

Дочь: Басманова Наталия Георгиевна

Мать ребёнка: Ланг Софья Людвиговна

Рождение ребёнка
30.11.1908

Сын: Ланг Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Ланг Софья Людвиговна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.01.1913

Сын: Ланг Антон Георгиевич

Мать ребёнка: Ланг Вера Августовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
До 1913

Жена: Ланг Наталья Сергеевна

Супруг(-а): Софья Людвиговна Ланг (Энтховен)
Бракосочетание
До 1913

Жена: Ланг Вера Августовна

Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Развод
До 1913

Жена: Ланг Софья Людвиговна

Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Бракосочетание
Около 1920

Жена: Захарьевская Мария Алексеевна

Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Развод
До 1920

Жена: Ланг Вера Августовна

Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Развод
До 1930

Жена: Захарьевская Мария Алексеевна

Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланг Наталья Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
24.07.1948
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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