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Ланг Антон Георгиевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.01.1913

Дата смерти

24.06.1996

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1913

Отец: Ланг Георгий Федорович

Мать: Ланг Вера Августовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
американский естествоиспытатель, физиолог растений, биохимик, биолог, член Национальной академии наук США и германской Академии естество
Смерть
24.06.1996
Oxford, Butler County, OH, United States
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