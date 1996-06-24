Ланг Антон Георгиевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1913
Дата смерти24.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1913
Отец: Ланг Георгий Федорович
Мать: Ланг Вера Августовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
американский естествоиспытатель, физиолог растений, биохимик, биолог, член Национальной академии наук США и германской Академии естество
Смерть
24.06.1996
Oxford, Butler County, OH, United States