Ланг Антон Георгиевич 18.01.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланг Антон Георгиевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 18.01.1913, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 24.06.1996, Oxford, Butler County, OH, United States

Отец
Ланг Георгий Федорович16.07.1875 г.р.
Мать
Ланг (Давидова) Вера Августовна14.12.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1913

Отец: Ланг Георгий Федорович

Мать: Ланг (Давидова) Вера Августовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно

американский естествоиспытатель, физиолог растений, биохимик, биолог, член Национальной академии наук США и германской Академии естество

Смерть
24.06.1996
Oxford, Butler County, OH, United States

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