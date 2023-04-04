Ланг Антон Георгиевич
мужской, родился 18.01.1913, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 24.06.1996, Oxford, Butler County, OH, United States
ОтецЛанг Георгий Федорович16.07.1875 г.р.
МатьЛанг (Давидова) Вера Августовна14.12.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.06.1996
Oxford, Butler County, OH, United States