Ланг (Давидова) Вера Августовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1873
Дата смерти01.04.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1913
Отец ребёнка: Ланг Георгий Федорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
До 1913
Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Развод
До 1920
Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Смерть
01.04.1958
San Francisco, San Francisco County, CA, United States