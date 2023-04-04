Ланг (Давидова) Вера Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланг (Давидова) Вера Августовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1873

Дата смерти

01.04.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1913

Сын: Ланг Антон Георгиевич

Отец ребёнка: Ланг Георгий Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
До 1913

Муж: Ланг Георгий Федорович

Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Развод
До 1920

Муж: Ланг Георгий Федорович

Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Смерть
01.04.1958
San Francisco, San Francisco County, CA, United States
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