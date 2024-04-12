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Ланг Андрей Георгиевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.11.1908

Дата смерти

25.05.1977

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1908

Отец: Ланг Георгий Федорович

Мать: Ланг Софья Людвиговна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланг Людмила Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланг Людмила Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер (подъёмно-транспортные машины и механизмы)
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.05.1977
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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