Ланг Андрей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1908
Дата смерти25.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1908
Отец: Ланг Георгий Федорович
Мать: Ланг Софья Людвиговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ланг Людмила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ланг Людмила Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер (подъёмно-транспортные машины и механизмы)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.05.1977
Похороны
Неизвестно