Ланг (Шевцова) Людмила Петровна
Место рождения
Дата рождения25.08.1922
Дата смерти26.06.1996
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1922
Отец: Шевцов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ланг Андрей Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1996
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург