Ланг (Шевцова) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланг (Шевцова) Людмила Петровна

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

25.08.1922

Дата смерти

26.06.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1922

Отец: Шевцов Петр Сергеевич

Мать: не указана

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланг Андрей Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланг Андрей Георгиевич

Смерть
26.06.1996
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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