Ланг (Эйдховен) Софья Людвиговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланг (Эйдховен) Софья Людвиговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

01.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Эйдховен Людвиг

Мать: не указана

Бракосочетание
30.07.1900

Муж: Ланг Георгий Федорович

Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Рождение ребёнка
27.01.1906

Дочь: Басманова Наталия Георгиевна

Отец ребёнка: Ланг Георгий Федорович

Рождение ребёнка
30.11.1908

Сын: Ланг Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Ланг Георгий Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
До 1913

Муж: Ланг Георгий Федорович

Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Смерть
01.05.1946
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