Ланг (Эйдховен) Софья Людвиговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти01.05.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Эйдховен Людвиг
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1900
Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Рождение ребёнка
27.01.1906
Дочь: Басманова Наталия Георгиевна
Отец ребёнка: Ланг Георгий Федорович
Рождение ребёнка
30.11.1908
Отец ребёнка: Ланг Георгий Федорович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
До 1913
Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Смерть
01.05.1946