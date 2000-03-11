Басманова (Ланг) Наталия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басманова (Ланг) Наталия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1906

Дата смерти

11.03.2000

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1906

Отец: Ланг Георгий Федорович

Мать: Ланг Софья Людвиговна

Рождение ребёнка
20.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басманов Павел Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Художник-иллюстратор
Смерть
11.03.2000
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