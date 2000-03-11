Басманова (Ланг) Наталия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1906
Дата смерти11.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1906
Отец: Ланг Георгий Федорович
Мать: Ланг Софья Людвиговна
Рождение ребёнка
20.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басманов Павел Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Художник-иллюстратор
Смерть
11.03.2000