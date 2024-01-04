Ланг (Белоногова) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.02.1901
Дата смерти11.11.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.07.1900
Супруг(-а): Софья Людвиговна Ланг (Энтховен)
Рождение
21.02.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
До 1913
Супруг(-а): Софья Людвиговна Ланг (Энтховен)
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ланг Георгий Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
11.11.1962