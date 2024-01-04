Ланг (Белоногова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланг (Белоногова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.02.1901

Дата смерти

11.11.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.07.1900

Муж: Ланг Георгий Федорович

Супруг(-а): Софья Людвиговна Ланг (Энтховен)
Рождение
21.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
До 1913

Муж: Ланг Георгий Федорович

Супруг(-а): Софья Людвиговна Ланг (Энтховен)
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланг Георгий Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
11.11.1962
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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