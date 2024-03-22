Захарьевская Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1889
Дата смерти02.06.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1889
Бракосочетание
Около 1920
Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Развод
До 1930
Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Работа или профессия
Неизвестно
врач-паталогоанатом
Смерть
02.06.1977
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург