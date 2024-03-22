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Захарьевская Мария Алексеевна

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Место рождения

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

22.07.1889

Дата смерти

02.06.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Ланг Георгий Федорович

Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Развод
До 1930

Муж: Ланг Георгий Федорович

Супруг(-а): Георгий Фёдорович Ланг (Lang)
Работа или профессия
Неизвестно
врач-паталогоанатом
Смерть
02.06.1977
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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